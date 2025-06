Campionati Europei di scherma a Genova: l'Italia punta al trionfo con Marini

Sei giorni di gare, 12 titoli in palio, 477 atleti al via (28 quelli italiani) in rappresentanza di 42 Paesi: i Campionati Europei di scherma partono oggi e la Nazionale azzurra, spinta dal suo pubblico (si gareggia a Genova, eliminatorie nel padiglione Blu Jean Nouvel, cerimonia di apertura e finali nel nuovo palasport genovese) cerca di confermarsi regina d’Europa.

Nella scorsa edizione, nel 2024, gli azzurri vinsero infatti il medagliere con 5 ori, 3 argenti ed altrettanti bronzi.

Tra gli ori ci fu pure quello di Tommaso Marini, che vinse nell’individuale battendo in finale il connazionale Alessio Foconi. Il campione anconetano dunque cerca di difendere il titolo, confermarsi il migliore d’Europa, e magari centrare il bis nella gara a squadre, sfuggito lo scorso anno quando gli azzurri chiusero al terzo posto.

Marini vuole continuare la tradizione d’oro del nostro Paese, che vince la gara individuale consecutivamente da quattro edizioni, e raggiungere altri grandi della nostra scherma, capaci di fare il bis individuale: ci riuscirono Daniele Garozzo (2017 e 2022), Salvatore Sanzo (1999-2000) e Andrea Borella (1981-1983) mentre è per ora irraggiungibile Andrea Cassarà, vincitore di ben quattro titoli (2002-2005-2008-2015).

Marini è l’unico marchigiano di nascita convocato nell’occasione, almeno per ora: nel fioretto femminile infatti non c’è Elena Tangherlini ma proprio nelle ultime ore la fiorettista jesina è stata preallertata come riserva per il forfait in extremis di Martina Favaretto, che non ha recuperato da un infortunio.

Il forfait di Favaretto porterà inoltre sicuramente in pedana per la gara individuale Alice Volpi, la trentatreenne toscana che da tempo si allena al Club Scherma Jesi.

Volpi era già stata convocata, ma soltanto per la gara a squadre prevista martedì 17 giugno, ora invece farà dunque pure l’individuale previsto già oggi, con qualificazioni alle 9 del mattino e finali dalle 18.15 dopo la breve cerimonia d’apertura, prevista alle 17.45.

Marini invece sarà in pedana lunedì 16 giugno per la prova individuale: eliminatorie alle 9, semifinali e finali per le medaglie alle 18.

Il venticinquenne dorico poi sarà impegnato anche nella gara a squadre giovedì 19 giugno, ultima giornata di gare, con qualificazioni alle 9, finale terzo posto alle 15.30 e per il primo alle 17.30.

Con Marini, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, che lo ha appena battuto nella finale per il titolo italiano di Piacenza.

Sarà un Europeo di altissimo livello: iscritti infatti ben 12 medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024 e Marini, che arriva da campione continentale (ma anche mondiale) in carica, non potrà che puntare alla doppietta individuale-squadre. Diretta finali su Raisport.