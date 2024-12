Delegazione del Filo d’Oro in udienza privata con il Papa

Gioia e commozione hanno accompagnato nei giorni scorsi l’udienza privata in cui papa Francesco ha accolto una delegazione della Lega del filo d’oro di Osimo, composta dai membri del Comitato dei familiari provenienti dalle varie regioni, rappresentanti dei volontari, dei dipendenti e figure istituzionali, che ha portato il proprio saluto al Santo Padre. L’incontro alla Santa Sede ha rappresentato il coronamento di un anno speciale per il Filo d’oro, che tra pochi giorni celebrerà 60 anni dalla sua fondazione. Durante l’udienza un bambino seguito dall’ente, ha consegnato al Papa un cestino e una Natività in ceramica realizzati rispettivamente dai ragazzi del centro nazionale di Osimo e della sede territoriale di Napoli, oltre agli atti dell’ultima Assemblea nazionale delle famiglie della fondazione. "Questo incontro rappresenta un momento di grande significato – dichiara la Fondazione –. Le parole del pontefice ci hanno profondamente commosso e ispirato, ricordandoci quanto sia importante mettere la tenerezza accanto alle azioni quotidiane".