Diventare ricchi con un grattino da 5 euro: la vincita

Jesi (Ancona), 2 luglio 2023 – Compra un Gratta & vinci da 5 euro e va a casa dove scopre di essere ‘milionario’: lascia la fotocopia del biglietto vincente sotto la serranda della tabaccheria ‘fortunata’ e va in banca ad incassare mezzo milione di euro. È accaduto alla tabaccheria Pirani di viale della Vittoria accanto all’ex cinema Olimpia a Jesi.

"Questa è la vincita più alta in assoluto – spiega il titolare Andrea Pirani – All’inizio quando ho trovato la fotocopia del biglietto ‘Numerissimi’ sotto la saracinesca ormai oltre un mese fa, il 23 maggio, pensavo ad uno scherzo. ‘Figurati, la probabilità di avere i 500mila euro è di uno su 7 milioni e 700mila casi, come può essere proprio da me?’ ho pensato.

Comunque ho affisso alla vetrina quella fotocopia che indicava i numeri fortunati: 28, 58, 59 e 48 e al ritorno da una piccola pausa per le ferie, nei giorni scorsi, ho trovato una comunicazione sul computer delle Lotterie nazionali. Una notifica che mi informava come pochi giorni prima, il 16 giugno è stata registrata questa incredibile vincita. Allora ho capito che era proprio vero".

Nelle ultime ore la notizia si è diffusa non solo lungo il viale della Vittoria e anche gli acquisti del Gratta e vinci sono aumentati ed è scattata la caccia al vincitore, rimasto rigorosamente anonimo. Ieri mattina un via vai di persone, molti dei quali proprio a chiedere informazioni sulla vincita e magari tentare la sorte.

Non ci sarebbero state telefonate di ringraziamento ma solo quella fotocopia che non riportava alcuna scritta. "Difficile dire chi possa essere stato il super fortunato – spiega Andrea Pirani –, ne vendiamo parecchi ogni giorno. Tuttavia l’idea che mi sono fatto è che si tratti di qualcuno che non abita troppo distante avendo messo la fotocopia del biglietto sotto la saracinesca. A prescindere da chi sia, sono comunque felice per il vincitore. Certo, spero che i soldi siano andati a una persona o a una famiglia che ne ha bisogno. Sono ancora più soddisfatto perché questa vincita si aggiunge a quella della lotteria Italia di gennaio. Una vincita di 50mila euro con la Lotteria della Befana il cui biglietto era stato acquistato proprio qui. Per noi e i nostri clienti insomma il 2023 si sta dimostrando un anno molto positivo".

In passato alla tabaccheria Pirani si erano registrate, sempre grattando, vincite da 50mila euro ma con un ticket da 20. In questo caso puntando poco, l’uomo o la donna baciati dalla fortuna hanno puntato soli 5 euro per la vincita più grande degli ultimi anni in provincia.