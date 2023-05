Modena, indovinato il cinque al Superenalotto: ecco quanto ha vinto

Modena, 2 maggio 2023 – Una bella sorpresa, una di quelle in cui sperano tutti. Sabato scorso un cittadino al momento ignoto ha 'indovinato' il cinque al superenalotto, portandosi a casa oltre 260mila euro. Si tratta dell'unico cinque in Italia ed è stato realizzato proprio a Modena, nell'estrazione del Superenalotto di sabato 29 aprile. Ad essere baciata dalla fortuna è stata la tabaccheria 'I Portali'.

'La vincita è stata con l'estrazione dello scorso sabato – spiega Sabrina Conti, moglie del titolare Enrico Rubbiani – È stato l’unico 5 in Italia, 'beccato' con una schedina normale, non con un sistema e giocata da una persona unica. Non sappiamo se sia una schedina casuale o se i numeri siano stati scelti dal vincitore - spiega la commerciante con una certa euforia. Speriamo soltanto che quei soldi siano finiti nel posto giusto. Avendo molto via vai nella nostra tabaccheria non abbiamo idea di chi sia il vincitore ma possiamo ritenerci fortunati. Abbiamo collezionato due vincite da un milione l’una al Million day e una terza, da cinquecento mila euro, al gratta e vinci. Inoltre lo scorso mese un altro cliente ha vinto 50mila euro con un altro gratta e vinci; una somma che fa sempre comodo. Adesso il nostro prossimo obiettivo è una vincita alla Lotteria Italia; non dico il primo premio – sottolinea Conti – ma ci renderebbe comunque orgogliosi. A noi non viene ovviamente in tasca nulla, non c’è un premio al tabaccaio – ci tiene a precisare - ma fa piacere sapere che quando giocano, vincono anche. Soprattutto se i biglietti sono stati acquistati nella nostra tabaccheria: in questo modo ci sembra di aver contribuito a 'distribuire' un po' di fortuna'.