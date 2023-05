E’ stata assessore Socio onorario Istao

Ida Simonella è la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi, Riformisti Italia Viva-Azione-Socialisti, Repubblicani e Ancona Popolare). Nata a Fermo nel 1967, è sposata ed è madre di due figli e risiede ad Ancona da diversi anni, dopo essere diventata assessore nel 2013 con il primo mandato di Valeria Mancinelli, assessore con deleghe al porto, ai trasporti, al piano strategico e alle relazioni internazionali, successivamente alle attività produttive, al porto, al piano strategico, alle relazioni internazionali, ai trasporti, a Conerobus e al bilancio, come evidenzia il sito stesso del Comune di Ancona. Si è laureata nel 1993 in scienze politiche all’università degli studi di Roma La Sapienza e si è specializzata all’Istituto Adriano Olivetti di Ancona, l’Istao di Giorgio Fuà con cui ha iniziato a lavorare e ha svolto per anni il ruolo di responsabile di corsi di formazione, della ricerca e degli studi sui trasporti e la logistica. Per l’Istao ha avviato e coordinato l’Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Marche che, in collaborazione i con soggetti promotori (Regione Marche, Provincia e Comuni di Ancona e Jesi, Autorità Portuale, Interporto Marche) lavora sui temi dei trasporti, infrastrutture, logistica e intermodalità. Ha coordinato anche l’Osservatorio sui traffici marittimi in Adriatico-Ionio promosso dalla rete delle Camere di commercio del bacino. E’ socio onorario Istao e segretario generale del Forum delle città dell’Adriatico e Ionio.