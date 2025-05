Ecco i 400 anni di Carlo Maratti: via al comitato

Il 2025 è l’anno di avvio delle Celebrazioni di Carlo Maratti (1625–1713), nato a Camerano e tra i massimi protagonisti del Barocco italiano. Dopo l’importante approvazione il 7 maggio scorso, da parte dell’Assemblea Legislativa regionale della legge dedicata alle celebrazioni dell’artista con uno stanziamento iniziale di 15mila euro, il 12 maggio si è insediato il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del IV Centenario, presso la prestigiosa e storica Accademia Nazionale di San Luca a Roma.

Il Comitato presieduto dal prof Claudio Strinati, vede al suo interno la Regione Marche e il Comune di Ancona, che ha firmato nel 2023 con i Comuni di Camerano e Ascoli Piceno, un protocollo di intesa volto alla promozione congiunta della figura del pittore e alla costruzione di un programma di iniziative condivise in vista del IV centenario della nascita.

"Appena insediata – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi presente a Roma il 12 maggio – ho approfondito il tema delle Celebrazioni e contribuito con il Comune di Camerano e Ascoli a sbloccare l’iter della Proposta di Legge dedicata all’artista nella Commissione consiliare competente. Le celebrazioni per Carlo Maratti offrono infatti una straordinaria opportunità per mettere in rete i luoghi della cultura della nostra regione. Ancona, che accoglie in Pinacoteca un’opera capitale della sua produzione, la pala d’altare Madonna e santi proveniente dalla distrutta chiesa di San Nicola, accoglie con entusiasmo il coinvolgimento del Comune di Camerano il cui assessore alla Cultura Barbara Mori è stata nominata segretario-tesoriere, e si unisce a questo percorso, che restituisce a Maratti il ruolo centrale che gli spetta nella storia dell’arte italiana e nel panorama culturale europeo".