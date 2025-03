Falsifica permesso invalidi della mamma morta

Beccato, denunciato (per l’uso dell’atto falso) e sanzionato (per 330 euro e con quattro punti dalla patente) per aver "clonato" il permesso per invalidi della mamma, che era deceduta tre anni fa. Merito dei controlli sul territorio effettuati dalla Polizia locale di Falconara che ha scoperto il raggiro nell’area di sosta riservata che si trova davanti alla stazione ferroviaria.

L’uomo, un settantenne di Perugia, aveva infatti parcheggiato in uno stallo riservato alle persone con disabilità, utilizzando però un permesso che, per quanto fosse stato falsificato con abile sofisticazione, è risultato contraffatto. E la circostanza non è affatto passata inosservata agli occhi dei preparati agenti.

I controlli sono scattati nel pomeriggio di domenica, durante il consueto presidio del centro città. Attorno alle 18 gli operatori del Comando falconarese hanno notato una Lancia Ypsilon in sosta sullo stallo per le persone con disabilità davanti all’ingresso dello scalo falconarese. Dall’auto è sceso un uomo, originario dell’Umbria, che su richiesta degli agenti ha affermato di possedere un contrassegno disabili.

Avvicinandosi all’auto però il personale del Corpo di Falconara, guidato dal comandante Luciano Loccioni, si è accorto che il documento, esposto sul parabrezza, era leggermente difforme rispetto agli standard conosciuti.

Il conducente ha dovuto esibire il permesso, finemente contraffatto e a quel punto, in seguito ad una valutazione approfondita, anche tramite la strumentazione in dotazione, gli operatori ne hanno accertato la contraffazione.

Il documento, rilasciato alla madre venuta a mancare nel 2022, è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il settantenne di Perugia è stato denunciato per l’utilizzo dell’atto falso, secondo l’articolo 489 del Codice penale, ed ha ricevuto una sanzione di 330 euro, oltre alla sanzione accessoria con la decurtazione di quattro punti sulla patente di guida. A margine dell’operazione è arrivato il commento del primo cittadino Stefania Signorini che, fino alle scorse settimane, deteneva proprio la delega alla Polizia locale, poi assegnata all’assessore Romolo Cipolletti: "Anche in questa occasione voglio ringraziare la Polizia locale per il controllo del territorio, costante e attento – ha detto il primo cittadino –. Questo intervento non solo dimostra l’impegno dei nostri agenti nel garantire il rispetto delle regole, ma anche la volontà di tutelare i diritti di chi, quotidianamente, affronta difficoltà enormi. Gli stalli per le persone con disabilità sono uno spazio fondamentale per garantire l’accessibilità e la dignità a chi ha bisogno, e ogni abuso deve essere fermato con decisione. Invito tutti a rispettare le normative e a ricordare che il rispetto verso gli altri è il fondamento di una comunità civile", ha concluso il sindaco Signorini.