Feste Medievali, chiusura tra cavalieri e fuochi d’artificio

Con un tripudio di giocolieri, menestrelli e cantastorie, chiude oggi la 36esima edizione delle feste medievali di Offagna. La serata finale è caratterizzata dalla solenne e suggestiva cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia, che per il 2023 alle 21 in piazza del Maniero assegna le onorificenze al giornalista sportivo Rai Filippo Grassia, al direttore del Museo Omero Aldo Grassini e allo scrittore e poeta Fabio Maria Serpilli. Per chiudere in magia, a mezzanotte in punto nel cielo del borgo quattrocentesco si potranno ammirare le incantevoli coreografie dei fuochi artificiali dalla rocca. Dalle 21.30 al parco della Rocca giochi di abilità e destrezza nel tiro con l’arco e giochi per bambini e alle 22.45 in piazza della Contesa lo spettacolo "Incanto" a cura de La Compagnia dei Folli. Taverne aperte a cura dei rioni. Biglietto unico 9 euro, gratuito fino a 12 anni.