Fiaccolata per Andreea Rabciuc, la mamma in lacrime: “Siete venuti in tanti, grazie di cuore a tutti” La 27enne era scomparsa il 12 marzo 2022, il cadavere è stato trovato il 20 gennaio in un casolare sulla Montecarottese. “L’intento è di ricordare mia figlia nel secondo anniversario della scomparsa e chiedere giustizia e verità sull’accaduto”