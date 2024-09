Figurine da collezione rubate: cliente bloccato

Entra in edicola e dopo aver girato come in cerca di qualcosa, si avvicina al dispenser delle figurine Pokemon da collezione e ne preleva diversi pacchetti mettendoli in una busta poggiata su di se’. Passano pochi istanti e il titolare dell’edicola e sua figlia se ne accorgono. Lo fermano e allertano i carabinieri. Anche le figurine da collezione possono fare gola ma stavolta il ladro è stato preso con le mani nel sacco nell’edicola di Borgo Minonna e denunciato per furto aggravato. Si tratta di un 33enne residente ad Ancona e già cliente di quella stessa edicola. Sul posto alle 18 di martedì, è accorsa la gazzella dei carabinieri di Jesi mentre il titolare, messosi davanti alla porta, impediva al ladro che aveva in mano ancora le figurine per un valore di 110 euro di fuggire. "Si tratta di un signore che è venuto altre volte a prendere dei giornali – spiegano dall’edicola –. Ci siamo subito accorti che stava riempiendo la busta di figurine Pokemon e l’abbiamo fermato chiamando subito il numero di emergenza 112. Lui voleva andarsene, ma mio padre si è messo sulla porta in attesa dei militari che poi lo hanno portato in caserma e denunciato"

sa. fe.