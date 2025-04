Fugge all’alt: minore e genitori sanzionati

Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Osimo, insospettita dal comportamento del conducente di un ciclomotore, ha intimato l’alt ma il giovane alla guida ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga. È scattato così un inseguimento che è stato interrotto poco dopo per evitare rischi alla sicurezza degli utenti della strada, considerato che il conducente, per sfuggire agli agenti, faceva slalom tra i veicoli nel traffico. Attraverso accertamenti effettuati tramite i database della Motorizzazione, è emerso che la targa montata sul ciclomotore non risultava più associata ad alcun veicolo. Secondo quanto ipotizzato dagli agenti, potrebbe essere stata applicata dal conducente stesso in sostituzione della targa originale per eludere eventuali controlli. Le successive indagini portate avanti dagli agenti, coordinati dal comandante Daniele Buscarini, hanno permesso di risalire all’identità del conducente rivelatosi poi minorenne. Le numerose violazioni al Codice della Strada commesse, tra cui guida senza patente perché mai conseguita, guida di veicolo privo di copertura assicurativa, senza revisione e guida di ciclomotore con targa non propria, sono state contestate all’esercente la potestà genitoriale.