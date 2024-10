G7 Salute Ancona, programma e strade chiuse: come cambia la città

Ancona, 8 ottobre 2024 – Attesa finita. Da domani, 9 ottobre, a venerdì 11, Ancona si proietterà ufficialmente nel G7 Salute, un evento di respiro mondiale che accoglierà per la prima (e storica) volta nel capoluogo marchigiano i ministri dei Sette Grandi.

Gli obiettivi del G7 Salute di Ancona

L'obiettivo del G7 Salute è quello di individuare strategie comuni dirette ad affrontare le crisi e le sfide attuali che hanno gravi costi sociali ed economici, dalla minaccia di future pandemie alla emergenza legata all'antibiotico-resistenza, “contrastando le disuguaglianze e promuovendo la salute come valore e punto di forza delle nostre società”. Ad Ancona il ministro italiano Orazio Schillaci ospiterà gli omologhi degli Stati membri (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America), con la partecipazione anche dell'Unione Europea, rappresentata dal presidente del Consiglio europeo e dalla presidente della Commissione europea, oltre ai ministri della Salute dei Paesi ospiti (Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita) e ai rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la Fao, l'Oms e l'Ocse.

Le tematiche che saranno affrontate sono tre: l'architettura sanitaria globale e la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie; l'invecchiamento sano e attivo attraverso la prevenzione lungo tutto l'arco della vita e l'innovazione (come la telemedicina e l'intelligenza artificiale); l'approccio One Health, con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica.

Il programma

La mattinata di domani (9 ottobre) sarà prettamente preparatoria ai lavori del G7 Salute. Successivamente, dopo l'arrivo delle prime delegazioni, in serata è prevista una cena a Numana.

Giovedì 10 il clou degli appuntamenti. Intorno alle 9, i ministri arriveranno alla Mole Vanvitelliana (Ancona) e saranno accolti da Schillaci, per proseguire con tavoli e approfondimenti fino a venerdì 11 ottobre quando, alle 12.40, al Museo tattile Omero è prevista la conferenza stampa. Il G7 Salute dovrebbe terminare entro le 15 di venerdì.

Zona rossa: come cambia la città

Per consentire lo svolgimento di un evento in tutta sicurezza, sono stati adottati importanti provvedimenti. Le prime limitazioni saranno in vigore già dalla serata odierna, una volta completate le operazioni di bonifica attorno all'area della Mole, fulcro degli appuntamenti. Ma è soprattutto tra domani, quando scatterà la 'Zona Rossa' agli Archi, e venerdì, data di chiusura dei lavori, che ad Ancona le misure si faranno ancora più stringenti per accogliere le delegazioni ministeriali. Ecco gli aspetti organizzativi che interessano la città e la vita dei cittadini: dalla viabilità alla sosta, passando per le modifiche al trasporto pubblico locale.

Strade chiuse e viabilità durante il G7

Saranno due le zone ad alta sicurezza ('Zone Rosse'), chiuse dal traffico veicolare: via Marconi e via della Loggia-lungomare Vanvitelli. Si potrà accedere soltanto a piedi con i pass, attraverso i check point presidiati dalle forze dell'ordine. A queste due aree si aggiungerà, solo per il pomeriggio di giovedì 10, un'area intorno al teatro delle Muse nell'ultimo tratto della Spina dei Corsi verso il porto. Al di fuori di queste aree la circolazione sarà libera. La viabilità sarà però condizionata, oltre che dalla chiusura di via Marconi, anche da via XXIX Settembre a senso unico in uscita da corso Stamira in direzione Galleria San Martino. Le mappe delle chiusure sono disponibili sul sito del Comune di Ancona.

Il clou nella giornata del 10 ottobre

In occasione dell'evento al teatro delle Muse, riservato alle delegazioni ministeriali, l'area circostante sarà sottoposta ai necessari provvedimenti di sicurezza (compresa la chiusura di alcuni esercizi che ricadono nel perimetro, a partire dalle 13). Dalle 14.30 alle 24 saranno chiuse alla viabilità e ai pedoni (esclusi i residenti e i non residenti con il pass) la parte bassa di corso Garibaldi, corso Stamira e corso Mazzini fino a piazza della Repubblica e piazza Kennedy, via della Loggia e via XXIX Settembre.

La viabilità sarà interrotta all'altezza di largo Martelli. Cambio anche del senso di marcia: per le auto che escono dai parcheggi Cialdini e Traiano c'è l'obbligo di svolta in direzione piazza San Gallo da dove non si può scendere. Previsto l'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Podesti; obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Fanti; per chi proviene da via Matteotti obbligo di svolta a destra in direzione via Fanti e obbligo di svolta a destra, all'intersezione con via Pizzecolli, verso piazza San Francesco; nel tratto compreso tra via Bernabei e piazza San Francesco inversione del senso di marcia e obbligo di svolta, all'intersezione con piazza San Francesco, in direzione via Matas così come per i veicoli provenienti da piazza Stracca; viene autorizzato il transito a tutti i veicoli in direzione piazza Stracca e obbligo di proseguire in direzione via Pizzecolli.

Trasporto pubblico e sosta

Nei tre giorni è fortemente consigliato l'uso del trasporto pubblico, in quanto alcune zone saranno temporaneamente irraggiungibili con l'automobile. Gli stessi autobus, tuttavia, utilizzeranno percorsi alternativi ma i capolinea non subiranno alcuna variazione. Tra le modifiche più significative: i mezzi di Conerobus che solitamente transitano in via Marconi nei giorni di chiusura della zona Archi seguiranno il percorso via De Gasperi, via Martiri della Resistenza, Galleria Risorgimento. Potenziata la linea 46, parcheggio Tavernelle alternativo agli Archi, per i pendolari. Per agevolare il più possibile la sosta dei residenti agli Archi durante i giorni del G7 Salute, l'area di parcheggio davanti allo scambiatore (lato via Marconi) sarà a disposizione dei residenti delle vie Marconi, Mamiani e Rupi di XXIX Settembre. Qui non sarà consentita la sosta dei non residenti a partire dalle 19 dell'8 ottobre (oggi) fino alle 15 del giorno 11. Saranno anche vietate la sosta e la fermata in via Mamiani, nel tratto compreso tra largo Borgo Pio e via Marchetti su ambo i lati.

Il sindaco Silvetti: “Una sfida da vincere insieme”

Tra i disagi per le chiusure e le limitazioni, tra cantieri e discussioni meramente cittadine, ieri il sindaco Daniele Silvetti ha invitato tutti ad alzare l'asticella: “Nelle grandi città, abituate a eventi simili, nessuno si pone il problema di una strada chiusa per due giorni e mezzo – ha detto al Carlino –. Alziamo l'asticella, eleviamo l'orgoglio anconetano davanti a un evento mondiale, ognuno dia il suo contributo. Dobbiamo essere tutti meno divisivi, pessimisti e disfattisti. Chiedo scusa per i disagi, ma la portata dell'evento viene prima. L'Extra G7 con 50 eventi ha portato centinaia di relatori che hanno riempito hotel e ristoranti e se non crediamo in tutto questo io la vedo dura per il futuro. Dobbiamo vincere insieme”.