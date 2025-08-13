Gabbiano, "Lo Squalo" fa 50 anni. Proiezione con t-shirt dedicata

Evento imperdibile per chi ha amato il film ‘Lo squalo’ di Steven Spielberg, un vero cult movie che ebbe uno straordinario successo di pubblico. A cinquant’anni esatti dalla sua prima uscita nelle sale di tutto il mondo l’Arena Gabbiano di Senigallia oggi (ore 21.30) offrirà una proiezione speciale della pellicola. Un’iniziativa molto gradita, visto che in pochissimi giorni sono già praticamente terminati i posti disponibili per partecipare alla cena collettiva in Arena, e lo stesso vale per la proiezione.

Ma la novità sono le t-shirt speciali dedicate all’evento, brandizzate Cinema Gabbiano. Le magliette sono in edizione limitata. Si potrà acquistarle anche sul momento ma, per evitare l’esaurimento delle scorte, o comunque per essere sicuri di trovarne ancora una della taglia giusta, è vivamente consigliata la prenotazione(gabbiano@cinemagabbiano.it). Ma non finisce qui. Il ‘Gabbiano’ ha previsto vari riconoscimenti per le migliori maschere a tema che si presenteranno alla proiezione. Tutti gli spettatori che vorranno mettersi in gioco sono invitati a presentarsi in qualsiasi modo che, richiamando il terrore, il mare e la paura possa lasciar intendere di essere stati morsi da uno squalo. L’invito è quello di liberare la fantasia. Si può concorrere da soli (miglior maschera individuale) o in gruppo (premio al miglior gruppo mascherato).