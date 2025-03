Gli Autogol e il loro ‘Calcio Spettacolo’

Dopo il grande successo ottenuto sui social e ad eventi come il ‘Prima Festival’ e il ‘Tim Summer Hits’, Gli Autogol fanno il suo esordio sul palcoscenico con ‘Calcio Spettacolo’, che andrà in scena questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia.

Il trio comico sportivo per eccellenza ha in serbo per il pubblico una serata tutta da ridere. ‘Calcio Spettacolo’, scritto dai tre protagonisti con la collaborazione di Carlo Negri, è ambientato in uno spogliatoio, dove Alessandro, Michele e Rollo alternano le loro gag più iconiche ai luoghi comuni che ogni ragazzo vive prima di una partita di calcetto con gli amici o prima del paddle, oggi tanto di moda. E poi ci sono le parodie, quelle più amate dal pubblico del web, senza dimenticare le imitazioni di giocatori e allenatori della Serie A.

Un ritorno alle origini per Gli Autogol. I loro esordi, infatti, sono stati proprio a teatro, quello dell’oratorio di San Genesio ed Uniti (Pavia), dove tutto è iniziato, e dove tutto ora continua. L’anno di svolta per i tre è il 2009, quando aprono il loro canale YouTube, seguito da un canale secondario (Gli Autogol Extra), e quando iniziano ad apparire nelle reti televisive nazionali, oltre che in varie radio.

Nel 2013 approdano in pianta stabile sul piccolo schermo con ‘Flop Calcio’ su Top Calcio 24. Il loro programma ‘105 Autogol’, in onda su Radio 105, ottiene grandi ascolti e premi. Nel 2015 diventano ospiti fissi alla ‘Domenica Sportiva’. Poi la Mondadori pubblica il loro libro ‘Storia Buffa dello Sport’, che raccoglie e implementa con diversi inediti le parodie riguardanti le narrazioni di Federico Buffa su personaggi sportivi.

Nel 2017 pubblicano il loro primo singolo, ‘Baila como El Papu’, in collaborazione con Dj Matrix (e con la partecipazione, appunto, del Papu Gomez), disco di platino e oltre 46 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2021 Gli Autogol pubblicano un nuovo singolo, ‘Coro azzurr’o, sempre in collaborazione con Dj Matrix, e con la partecipazione dei cantanti Arisa e Ludwig, realizzato per sostenere la Nazionale italiana di calcio ai vittoriosi Europei del 2020.

Oltre che al botteghino del Teatro La Fenice i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita): primo settore 34,50 euro; secondo settore 28,75 euro; terzo settore 25,30 euro (diritti di prevendita inclusi). Lo spettacolo di Senigallia è a cura di Best Eventi. Per informazioni: 0859047726 e www.besteventi.it.