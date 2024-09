Goldengas, venti anni con il basket

Presentata ieri nella sede della azienda Goldengas la nuova stagione della Pallacanestro Senigallia: quest’anno ricorre il ventennale della sponsorizzazione con la ditta del patron Petrolini che ha segnato la storia cestistica senigalliese abbinandosi in tanti anni di serie B, compreso quello partito da qualche giorno con la preparazione. Squadra completamente rinnovata o quasi: dello scorso anno sono rimasti soltanto Giacomini, capitano, Landoni, ala-pivot titolare e il giovane Arceci: si aggiungono i ritorni di Maiolatesi e Giampieri e gli arrivi dei fratelli Sablich, di Tamboura, Venga e Druda. A questi 10 si affiancheranno nove elementi delle giovanili a rotazione: si tratta di Cerioni, Donnini, Ferraro, Gentili, Leoni, Perna, Francesco e Sebastiano Valenti, Virelles. Il coach, nuovo, è Petitto; il suo vice, anche in questo caso nuovo, Marini; confermati preparatore (Bettini), medico (Orazi) e fisioterapista (Campagnolo).

Ieri è stata presentata anche la campagna abbonamenti, il cui slogan è "Accendiamo il futuro": prezzi invariati, 120 euro, ma per più partite, quest’anno sono 17 quelle interne. Il biglietto della singola gara è fissato a 10 euro, anche qui senza aumenti: sconti per i genitori dei tesserati del settore giovanile. La segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì al palasport di via Capanna, dalle 15 alle 19, per sottoscrivere le tessere.

Andrea Pongetti