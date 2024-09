I vigili intimano l’alt a un’auto. Il giovane aveva droga e coltello

Erano da poco passate le 16.45 venerdì quando una pattuglia della Polizia locale di Castelfidardo, impegnata nei servizi di controllo sul territorio, ha intimato l’alt al conducente di una macchina in transito in via Bramante che, da subito, ha destato i sospetti degli agenti. Il giovane automobilista infatti sembrava nervoso alla loro vista. I controlli sono scattati subito Dall’ispezione del veicolo, la polizia ha trovato uno spinello parzialmente spento sul tappetino della macchina, alcuni pezzi di marijuana, un cilum per il suo consumo e, all’interno del vano portaoggetti, un coltello a serramanico, tutto sequestrato dagli agenti di piazza Leopardi. Una seconda pattuglia, giunta in aiuto, ha accompagnato il ragazzo al pronto soccorso di Torrette per le analisi tossicologiche di rito. In attesa del referto medico, al ragazzo è stata ritirata precauzionalmente la patente con contestuale segnalazione alla Prefettura per i provvedimenti di competenza, per poi essere deferito all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi. Il sindaco Roberto Ascani si è complimentato con quegli agenti per il costante lavoro portato avanti a tutela della sicurezza, non solo stradale, in concorso con tutte le altre forze di polizia operanti sul territorio di Castelfidardo z ogni ora del giorno e della notte.

si.sa.