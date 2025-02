Il comandante . Prencipe in pensione

Ieri è stato l’ultimo giorno di servizio per il luogotenente Matteo Prencipe, comandante della Stazione dei Carabinieri di Sassoferrato. Il militare, arruolatosi nel 1984, dal giugno 2019 ha assunto il Comando della Stazione locale facendosi stimare per le sue doti umane e per la sua competenza maturata in contesti ambientali e operativi eterogenei e complessi. Particolarmente attento ai bisogni della popolazione e del territorio, ha sempre dimostrato passione per il servizio e consapevolezza del proprio ruolo, ottenendo anche importanti riconoscimenti come un encomio solenne che gli è stato concesso a seguito degli eventi dell’alluvione del 15 settembre 2022.

Fino alla fine del suo servizio a Sassoferrato, si è rivolto come un padre ai giovani del suo territorio, incontrandoli a scuola e in parrocchia, come fatto pochi giorni fa, per discutere e riflettere sui temi della sicurezza, della legalità e del rispetto delle regole. Proprio ieri mattina il comandante della Compagnia di Fabriano, il maggiore Mirco Marcucci, ha voluto incontrarlo per salutarlo ed esprimergli il suo pieno apprezzamento oltre che gli auguri per il nuovo percorso di vita che si accinge ad intraprendere una volta lasciato il comando locale.