Impianto Edison, scontro in Consiglio

Continua a tenere banco la realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti di Edison e, in Consiglio comunale, scoppiam la bagarre con l’opposizione che abbandona l’aula. "E’ stata bocciata – dice compatta la minoranza – la richiesta di discutere come primo punto la mozione per la redazione da parte di un esperto in ambito scientifico di un documento che fornisca l’indicazione degli effettivi impatti dell’impianto proposto da Edison. Una versione che confuti lo studio di Tor Vergata commissionato dalla multinazionale. Il documento avrebbe avuto un’importante valenza durante l’iter autorizzativo che dal 7 maggio si attuerà in conferenza dei servizi, fase decisiva come sottolineato dal sindaco Fiordelmondo. Per lo stesso sindaco i soldi necessari per ingaggiare un tecnico esterno sarebbero soldi mal spesi. La richiesta è stata bocciata con 13 voti contrari, tra cui quelli del presidente del Consiglio Comunale Luca Polita e della capogruppo Pd Montecchiani, che hanno aderito all’Assemblea Permanente Stop Edison".

E la maggioranza? "Il comportamento della minoranza segna una brutta pagina per il Consiglio: hanno abbandonato l’aula durante i lavori, incuranti del fatto che ci sono altri atti importanti da discutere. Il Consiglio comunale ha già dato gli indirizzi politici, a voto unanime, per dire ’no’ all’impianto. L’unica cosa certa è che, nel disprezzo delle regole, si continua a strumentalizzare una questione importante e delicata, perché pensano possa portare consenso. La maggioranza, lo ribadiamo, intende scongiurare l’insediamento dell’impianto. Questo atteggiamento arrogante di oggi chiarisce più che mai che intendono solo attaccare strumentalmente l’amministrazione".