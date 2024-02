Incendio nel porto di Ancona: a fuoco due capannoni

Ancona, 16 febbraio 2024 – Nuovo incidente nel porto di Ancona: ieri sera intorno alle 23 è scoppiato un violento incendio nella zona Fincantieri. Le fiamme sono partita da un capannone e ne hanno poi coinvolto un secondo, sollevando una densa nube di fumo: sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Ancona e Osimo e personale da Jesi con un'autobotte per circoscrivere l'incendio ed evitare il coinvolgimento di strutture limitrofe.

All'interno dei capannoni vi sarebbero stati alcuni materiali e attrezzature utilizzati per le lavorazioni all'interno di navi: non risultano al momento persone intossicate o ferite dalle fiamme. L’incendio è stato circoscritto in nottata e i vigili del fuoco, con le operazione di smassamento del materiale bruciato, hanno vigilato per ore che non si riattivasse.

Del fatto è stata informata anche la Prefettura. Sul posto è intervenuta la Polizia, per accertare le cause dell'incendio e compiere tutti i rilievi del caso.