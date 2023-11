Camerano, schianto frontale: due i feriti

Camerano (Ancona), 7 novembre 2023 – Brutto incidente stasera alle 18.45 in zona Aspio a Camerano. E' successo lungo via Farfisa, nei pressi della fermata dei treni vicino all'Ikea.

L'incidente

Un'auto, una Citroen C3, si è scontrata con un camioncino per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Camerano, intervenuti sul posto con una squadra dei vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Gialla di Camerano e l'automedica.

L'impatto tra i due veicoli è avvenuto quasi frontalmente. Le cause, così come le responsabilità, sono tuttora in corso di accertamento. Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna, trasportate con codici di media gravità al pronto soccorso di Torrette. Le loro condizioni non sono preoccupanti.