Incidente oggi a Osimo tra auto e camion di gpl, grave una donna

Ancona, 18 aprile 2025 – Grave incidente questa mattina nell’anconetano.Intorno alle 10:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiaravallese ad Osimo per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un camion adibito al trasporto di Gpl. Grave la donna alla guida dell’auto. La squadra del locale distaccamento, utilizzando attrezzature specifiche, ha provveduto ad estrarre la conducente rimasta incastrata nel veicolo. Immediato anche l’intervento del personale sanitario sul posto in ambulanza. Successivamente la donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La strada è chiusa al traffico fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso, ancora incerta la dinamica dello schianto. In arrivo sul posto il personale specializzato del Nucleo Cbnr (chimico, biologico, nucleare, radiologico) per il travaso del gas in altra cisterna.