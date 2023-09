Incidente a Senigallia in complanare tra auto e scooter: grave il motociclista

Senigallia, 12 settembre 2023 – Ancora un grave incidente allo svincolo della complanare nord. Poco dopo mezzogiorno un'auto e uno scooter si sono scontrati sulla bretella nord, allo svincolo con via Belardinelli.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, lo scooter, condotto da S.M., quarantenne di Senigallia, mentre procedeva in direzione sud-nord è stato travolto da un’auto, condotta da P.M., 33enne, anche lui del posto, che, provenendo dalla direzione opposta, stava svoltando a sinistra.

Il conducente dello scooter è stato sbalzato a terra e per lui si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Dopo le iniziali cure d'urgenza, le condizioni del 40enne fortunatamente si sono stabilizzate e non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell’auto. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli. Per agevolare le operazioni di soccorso, nel tratto stradale interessato dal sinistro, è stato necessario sospendere brevemente la circolazione veicolare.