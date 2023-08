Incrocio della Pisana, via libera alla rotatoria

Via libera al progetto esecutivo per realizzare la prima delle due rotatorie previste nel piano triennale dei lavori pubblici: quella dell’incrocio della Pisana, per un importo di 250mila euro. Un’opera attesa da tempo e che dovrebbe essere realizzata "entro il prossimo anno". "Nei giorni scorsi, pur in pieno periodo di ferie estive, l’amministrazione comunale di questa città, ha approvato due provvedimenti di straordinaria rilevanza – evidenziano il capogruppo consiliare Pd Paolo Paladini e la segretaria del circolo democrat Sassoli Graziella Monacelli -. In primis il bando di gara per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri per un importo di 4 milioni e 500mila euro e poi il progetto esecutivo per la realizzazione della prima delle due rotatorie previste nel piano triennale 2023-2026, quella dell’incrocio della Pisana. Si tratta di due tra gli obiettivi più rilevanti, nel campo dei lavori pubblici, del programma elettorale della ‘Coalizione democratica’ guidata dalla sindaca Daniela Ghergo. Due traguardi per i quali il Partito democratico si è speso particolarmente, in città ed in ambito consiliare. Il ripristino del Palasport consentirà non solo la possibilità di ridare una casa alla locale squadra di basket impegnata nel campionato nazionale di categoria, oltre che ad altre, importanti, discipline sportive ma anche la rinnovata fruizione di un impianto essenziale come sede della protezione civile in caso di emergenze e come location per spettacoli dal vivo di qualità. La realizzazione della rotatoria della Pisana, situata in un punto cruciale della città, consentirà una sostanziale riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, un notevole snellimento del traffico veicolare e un sensibile miglioramento in tema di sicurezza stradale".

La rotatoria dovrebbe e "Il Partito democratico – fanno sapere Graziella Monacelli e Paolo Paladini - ringrazia in particolare, l’assessore al bilancio Pietro Marcolini, che pur in una situazione di precario equilibrio finanziario è riuscito a ricavare le risorse necessarie per queste due importanti realizzazioni, l’assessore ai Lvori pubblici Lorenzo Vergnetta, per aver seguito entrambi i progetti con competenza ed abnegazione e la sindaca Daniela Ghergo, che in poco più di un anno di mandato, è stata in grado di realizzare molto più di quanto fatto nei cinque anni della gelata amministrativa precedente".

Sara Ferreri