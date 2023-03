Interventi sul Misa e Nevola: ecco i fondi

L’assessore regionale Aguzzi: "Finanziamenti ministeriali dal Piano Stralcio 2022 destinati a interventi urgenti e prioritari". Sono sei per la mitigazione del rischio idrogeologico ricadenti nel territorio regionale che saranno finanziati da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica derivanti dal Piano 2022. Questi interventi sono stati approvati ieri tramite un decreto sottoscritto dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Le risorse disponibili sono complessivamente pari a 13.703.631 euro. "Abbiamo a disposizione una cifra importante – spiega l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Stefano Aguzzi – che serviranno per la messa in sicurezza del territorio, in particolare quello colpito dalla recente alluvione e che riguarderà i fiumi Misa e Nevola, poi quello all’interno del Comune di Osimo, infine quello nel Comune di Montecosaro che riguarderà il fiume Chienti e che sarà oggetto di un altro decreto". Il decreto approvato stabilisce inoltre per ogni intervento il termine massimo per l’approvazione del progetto esecutivo e per la consegna dei lavori e autorizza gli enti attuatori ad affidare, tra le altre cose, ogni altro lavoro o servizio ritenuto necessario alla progettazione e all’avvio di eventuali procedure di occupazione, asservimento o esproprio di aree, e a firmare i relativi contratti.

Nello specifico, gli interventi riguardano: il completamento del secondo stralcio per la realizzazione delle vasche di espansione sul fiume Misa in località Bettolelle di Senigallia (975mila euro); la cassa di espansione sul fiume Misa in località Pancaldo di Ostra Vetere (3.959.402 euro); la cassa di espansione sul fiume Nevola in località Ponte Lucerta nei Comuni di Corinaldo e Trecastelli (3.754.148 euro).