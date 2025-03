"La volontà di cambiare" all’ex Pescheria

Domenica sarà inaugurata presso la ex Pescheria del Foro Annonario la Mostra "La volontà di cambiare", promossa ed organizzata dal Coordinamento Donne Spi Cgil di Senigallia, in collaborazione con altre associazioni operanti sul territorio, generosamente messa a disposizione dalla "Casa delle Donne per non subire violenza" di Bologna e dal gruppo di donne "Fili Urbani", sempre di Bologna, che saranno presenti. Durante i pomeriggi della settimana alcune associazioni aderenti - Anpi – Arci - Auser – Dalla Parte Delle Donne-Sportello Antiviolenza Territoriale – GRIS Marche – Libera e Scuola Penny Wirton - realizzeranno interessanti iniziative finalizzate a promuovere una cultura del rispetto delle diversità e di relazioni sane e paritarie, a partire da bambine e bambini