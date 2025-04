Lambertucci da Loreto a piedi ad Assisi: itinerario spirituale

E’ partito da Loreto per un nuovo cammino a piedi Ulderico Lambertucci classe 1946, originario di Treia. Un nuovo itinerario spirituale che lo condurrà a piedi dalla città mariana ad Assisi fino a Roma, in occasione della Settimana Santa e della Pasqua. Una scelta di cuore e fede, un pellegrinaggio che dedica alla pace nel mondo, a papa Francesco e ai malati, nell’anno del Giubileo della speranza. Il santuario di Loreto aveva accolto Lambertucci lo scorso anno quando nel febbraio-marzo compì un altro importante pellegrinaggio, da Loreto a Lourdes, lungo i grandi santuari mariani europei, in segno di gratitudine alla Vergine Maria per averlo sempre accompagnato nella vita. A benedire la partenza è stato monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato pontificio, poi Lambertucci ha sostato per una preghiera nella Santa Casa.