"L'arrivo di Simonetti a Corinaldo condiviso dalla giunta"

Rimpasto di Giunta a Corinaldo, dopo le dimissioni dell’assessore Barbara Rotatori, archietto responsabile di urbanistica, ambiente e protezione civile, una delle figure di spicco del progetto politico di "Corinaldo Guardare Oltre", lista a sostegno del sindaco Gianni Aloisi. La Rotatori, che ha rassegnato le dimissioni con una lettera, è stata anche coordinatrice della Protezione civile durante l’alluvione del 15 settembre 2022. La Giunta Aloisi è tornata a cinque componenti in tempi serrati. Mirka Simonetti entra a far parte dell’Amministrazione Comunale di Corinaldo quale assessore esterno con deleghe in Politiche Sociali, Politiche dell’Infanzia e Giovanili, Rapporti con la Scuola e Pari Opportunità. "L’idea di conferire l’incarico a Mirka Simonetti – afferma Gianni Aloisi – sin da subito è stata approvata e sostenuta dai colleghi di giunta e dal gruppo consiliare di maggioranza consentendo in tempi brevi la ricomposizione dell’organo collegiale, ciò a conferma che non vi erano difficoltà politiche. Proseguiamo con il nostro lavoro con la stessa convinzione e certezza che abbiamo avuto sin dal giorno del nostro insediamento portando avanti i tanti progetti per Corinaldo creati assieme al gruppo di Guardare Oltre, che intendo ringraziare per la collaborazione".