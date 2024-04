Legalità e profitto, premio a Cgs Facility

Nella cornice della sala capitolare del Senato della Repubblica, al chiostro di Santa Maria Sopra Minerva, la cerimonia di consegna del premio "Legalità e profitto", promosso da "Economy-Rsm award" e consegnato a 112 imprese. Tra le prime c’è la Cgs Facility società cooperativa di Jesi. "Questo – commenta Massimo Stronati, presidente della cooperativa Csg Facility – premio è frutto di un incessante lavoro all’insegna del riconoscimento del rating di legalità, necessario per società come la nostra per partecipare alle numerose gare di appalto a livello nazionale. E’ un lavoro comune tra tutte le componenti organizzative, tecniche e legali della struttura cooperativa che presiedo". La Csg Facility è la cooperativa di produzione lavoro più grande delle Marche che si occupa di facility management, operando nelle regioni: Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Sicilia e Abruzzo, con 500 cantieri e 700 addetti, offrendo non solo servizi ma un partnership per "sviluppare assieme alla committenza nuovi modi di lavorare e per gestire al meglio i bisogni delle comunità". Il premio è stato consegnato a Massimo da Sergio Luciano, direttore di Economy Group, dopo gli interventi del senatore Antonio De Poli, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e del vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto. Presente anche il presidente dell’Anac Giuseppe Busia.