L’evento Ancona va di corsa con la "Dieci"

Torna la Dieci di Ancona, corsa su strada di 10 chilometri che si snoderà per le vie del centro e del porto domenica prossima di mattina, con alcuni ospiti davvero speciali, dall’olimpionico anconetano Simone Barontini a Federica Del Buono, da Sveva Fascetti a Matteo Guelfo.

E’ la quinta edizione, la quarta dedicata alla memoria di Lorenzo Farinelli, la seconda organizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza che celebra il suo 250esimo anniversario di fondazione anche con la Legality Run, una corsa nella corsa per diffondere la cultura della legalità. Organizzata dalla Sef Stamura Ancona in collaborazione con il Comune, il comando regionale Marche della Guardia di Finanza, la Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche, Ancona Servizi, l’Ufficio scolastico regionale, la fondazione Azienda ospedaliero universitaria Marche onlus, la fondazione Farinelli onlus, l’Autorità di sistema portuale, la Federatletica e il Coni Marche, la corsa si dividerà in 10 chilometri competitiva, 10 non competitiva e 5 km aperta a tutti. Il nuovo percorso più pianeggiante prevede un circuito di cinque chilometri, che nel caso della Dieci verrà ripetuto due volte, che da piazza Roma scende per corso Garibaldi, quindi al Porto Antico e ritorno fino alla rotatoria di Porta Pia, per tornare verso il centro per corso Stamira, fino a piazza Cavour e infine l’arrivo a piazza Roma. Diverse le modifiche alla sosta e alla viabilità previste per sabato pomeriggio e domenica mattina. Ieri mattina in Comune la presentazione dell’evento sportivo, con tutti gli enti e le associazioni coinvolti nell’organizzazione presenti in sala giunta.

"Siamo giunti alla quinta edizione di questa Dieci – ha ricordato il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni –. Sottolineo l’importanza della partecipazione della fondazione Farinelli, nel ricordo di questo ragazzo che ci ha lasciato nel 2019 e di cui è fondamentale mantenere vivo il ricordo. Grazie alla Guardia di Finanza siamo alle seconda edizione della Legality Run e della Marathon Kids per i bambini, un messaggio di cultura della legalità profondo che viene dato alle giovani generazioni e mai scontato". "La legalità è una scatola che ognuno di noi deve riempire – ha aggiunto il generale e comandante regionale generale della Guardia di Finanza, Nicola Altiero –, con il meglio di noi, il rispetto delle regole, il sacrificio. Queste sono iniziative che devono lasciare una scia positiva che possa coinvolgere le nuove generazioni".

Giuseppe Poli