Lo abbraccia e gli sfila il Rolex: denunciata

Un abbraccio "fatale" e via l’orologio di lusso che aveva al polso. Denunciata una 20enne di origini spagnole, senza dimora e già nota alle forze dell’ordine, per furto con destrezza.

Ad individuarla sono stati i carabinieri della Tenenza di Falconara, dopo la denuncia sporta da un 72enne pensionato lo scorso 29 maggio. L’uomo, mentre stava percorrendo le vie del centro a piedi, era stato avvicinato da una donna straniera la quale, con un banale pretesto, l’aveva abbracciato "affettuosamente", per poi riuscire a sfilargli con estrema delicatezza e soprattutto destrezza un costoso Rolex Daytona che l’uomo aveva al polso in bella mostra.

A quel punto lei si era subito dileguata e lui si era accorto del furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di raccogliere una serie di elementi a carico della giovane, non nuova a situazione del genere. Si tratta dell’ennesimo caso della cosiddetta ‘truffa dell’abbraccio’, che è in realtà un tipologia di furto con destrezza molto diffusa e praticata solitamente nelle grandi città, ma che si riscontra con una certa incidenza anche sul territorio anconetano. In caso di attenzioni particolari da parte di estranei, meglio tenerli a distanza con le dovute cautele – raccomandano i carabinieri – per poi segnalare immediatamente la circostanza al 112.