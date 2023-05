L’Rds Summer Tour sbarca in piazza Tra i nomi attesi Giorgia e Antonacci

Rds Summer Tour, cambia la location e tra i nomi attesi ci sono anche Giorgia e Biagio Antonacci. Riparte da Senigallia l’edizione 2023 del tour radiofonico che toccherà sei città d’Italia: due giorni in cui ci si potrà divertire con gonfiabili extra large e stand di animazione che dal tardo pomeriggio a tarda notte porteranno divertimento musica e sorprese.

La location inizialmente individuata per l’evento era il Parco della Pace, ma proprio come un anno fa, l’Rds Summer Tour si svolgerà in piazza Garibaldi.

Già confermata la presenza durante il tour di Achille Lauro, Sangiovanni, Annalisa, Mr Rain a cui si aggiungeranno, molto probabilmente anche Giorgia e Biagio Antonacci.

Un nuovo modo per vivere il villaggio con un’ambientazione ispirata ai playground di quartiere.

Proprio per questo motivo, la location inizialmente individuata era quella del parco della Pace, ma sia per motivi organizzativi che di sicurezza si è optato per piazza Garibaldi, che ha ospitato più volte grandi eventi. Live gratuiti per bissare il successo del dj set di Irama, proposto lo scorso anno.

Per il 2023 Rds raddoppia con due giorni di live in cui si alterneranno i nomi più noti della musica italiana. Grande novità di quest’anno: l’ingresso al Rds Summer Festival sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti, che potranno prenotare il proprio posto sul sito rdssummerfestival.it a partire dal mese di giugno.

Quella dell’Rds Summer Tour sarà una settimana di eventi sulla spiaggia di velluto: il 21 giugno è in programma la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’ dove la Nazionale Cantanti sfiderà il Charety Senigallia, l’incasso sarà interamente devoluto agli alluvionati. Inoltre, il 24 giugno al Mamamia è in programma il concerto della rivelazione di Sanremo Tananai.