Maltempo ad Ancona, cala la piena del torrente Aspio e rientra l’allarme

Offagna (Ancona), 30 marzo 2025 – L’ennesima emergenza legata al maltempo ha riportato la paura tra i residenti della località Vallone di Offagna. Nella mattinata di ieri, a causa delle abbondanti piogge, il torrente Aspio ha rischiato nuovamente di esondare, mettendo in apprensione una famiglia già colpita dagli eventi calamitosi di pochi mesi fa. Stessa cosa per l’Esino.

"Ci siamo immediatamente recati sul posto con il nostro personale per monitorare la situazione – spiega il sindaco di Offagna, Ezio Capitani – ma fortunatamente non è stato necessario intervenire direttamente grazie alla tempestività del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, che ha rimosso un albero che occludeva il ponte e rischiava di far esondare il corso d’acqua. È stata inoltre effettuata una prima operazione di pulizia, rimuovendo altri alberi presenti nell’alveo del torrente".

Il primo cittadino ha colto l’occasione per ribadire alla Regione e al Vice Commissario straordinario la necessità di un intervento strutturale per risolvere definitivamente la situazione: "Ho rappresentato la grave criticità in cui versa questa parte del torrente Aspio, che ha già causato ingenti danni in passato, chiedendo che i lavori attualmente in corso nella zona Aspio oltre il ponte dell’Autostrada vengano estesi anche alla parte a monte. Si tratta di una richiesta che il Comune di Offagna ha avanzato più volte, l’ultima appena dieci giorni fa".

Oltre alla necessità di interventi urgenti, il sindaco ha evidenziato anche le difficoltà di carattere amministrativo: il tratto di torrente interessato ricade sotto la competenza di più enti, rendendo complessa la gestione coordinata delle opere di manutenzione e prevenzione. "Serve un tavolo di confronto comune – sottolinea Capitani – per condividere le problematiche e pianificare gli interventi in modo efficace. Un’esigenza ancora più urgente ora che stanno per partire i lavori di pulizia su alcuni affluenti dell’Aspio, finanziati con 926 mila euro nell’ambito dell’Accordo Ambientale d’Area promosso dal Comune di Offagna in collaborazione con il Comune di Osimo e cofinanziato dal Consorzio di Bonifica delle Marche".

Il primo cittadino ha accolto con favore la notizia che sono previsti lavori di bonifica anche nel tratto a monte del ponte dell’Autostrada e nel territorio di Offagna. "Questi interventi saranno illustrati in dettaglio nel corso di un incontro con il Consorzio di Bonifica delle Marche, previsto per il prossimo 4 aprile – conclude Capitani –. Ringrazio la Regione per la prontezza con cui è intervenuta e per la disponibilità dimostrata. Mi auguro che questa volta si riesca a trovare una soluzione definitiva per mettere in sicurezza il territorio e garantire la tranquillità dei cittadini".