Manager morto a 52 anni, addio a Luca Balzani. "Innamorato della vita"

Falconara, 18 febbraio 2024 – Ha affrontato con coraggio e dignità la malattia. Col sorriso, fino all’ultimo dei suoi giorni. Si è spento venerdì, nello sconcerto della comunità, Luca Balzani, persona apprezzata e conosciuta da tutti a Falconara. Aveva solo 52 anni. Da oltre venti, invece, lavorava come export area manager per la Elettromedia di Potenza Picena.

"La sua mente vivace, l’impegno costante, la sua passione e l’empatia ci accompagneranno sempre", il pensiero dei colleghi e del presidente Pietro Pantaleone. "Votato all’eccellenza, dava sempre il meglio di sé. Un entusiasta per natura, innamorato della vita, amante di viaggi e musica, appassionato del lavoro – aggiungono –. Ipercritico a volte, ma sempre col fine di mettersi in gioco per raggiungere nuovi obiettivi. Un motore trainante, in continua ricerca. Diretto, pronto alla battuta e al tempo stesso attento al dettaglio".

Circostanze che lo avevano portato a intessere rapporti di fiducia e amicizia con partner commerciali in tutto il mondo. Dopo l’esperienza in Canada da ragazzo, si era stabilito a Falconara con la famiglia. Quella Falconara che non lo dimentica, a partire dalla società di calcio a cinque Stilcasa Costruzioni, che ha diramato uno struggente ricordo sui social, parlando di un dolore tremendo e ha ricordato il Luca viaggiatore, misurato, dissacrante, geniale e anche il Luca padre, che portava con orgoglio il figlio al PalaBadiali esibendo la maglietta "Winners", dopo la vittoria della Champions.

"Di dirti ciao, caro Don Balzò, non siamo capaci, né lo saremo mai – il messaggio del club –. Perché da qualche parte, non sappiamo dove, non sappiamo come, ci incontreremo di nuovo. Intanto vivendo e sopravvivendo col tuo spirito. Che è il nostro stesso spirito. Perché Falconara non può perdere. Perché Falconara non dimentica. Non ha mai dimenticato e non dimenticherà mai". Un pensiero anche dal sindaco Stefania Signorini, che l’aveva conosciuto per l’evento Chissà se va, quando aveva fatto parte del gruppo di artisti e creativi: "Era così. Oltre la sua professione, aveva una grande passione per la musica. Esprimo vicinanza alla famiglia". A piangerlo la moglie Benedetta, il figlio Marco, i genitori Anna Lisa e Roberto e il fratello Fabio. Il funerale domani alle 14.30 alla chiesa del Rosario.