Mantova alla prova Novara. AlbinoLeffe, serve una svolta

Accanto ai due derby lombardi che sono pronti a richiamare l’attenzione della nona giornata del girone A di serie C si pongono altre quattro sfide che meritano ugualmente la giusta attenzione. Al di là del derby veneto che andrà in scena questa sera tra Arzignano e Padova, le rimanenti tre partite chiamano in causa Pergolettese, Mantova ed AlbinoLeffe, tre formazioni che guardano a questo turno con particolari motivi di interesse. Un discorso che vale a buon diritto per i virgiliani di Possanzini, che ospitano (alle 18.30) un Novara a caccia di punti per uscire da una situazione più che delicata con il preciso intento di superare un nuovo esame e rimanere a stretto contatto con il vertice. Punta al successo pure l’AlbinoLeffe, che in questo momento si trova sulla soglia della zona play out e chiede all’incontro interno (alle 20.45) con l’Alessandria fanalino di coda lo slancio necessario per portarsi in posizioni più tranquille. La trasferta al Silvio Piola (alle 16.15), invece, chiede alla Pergolettese di superare un autentico momento della verità. La compagine cremasca si trova al momento in zona play off, ma la Pro Vercelli ha già dimostrato di essere temibilissima in casa e per i gialloblù conquistare un risultato positivo in Piemonte potrebbe rappresentare la svolta della stagione. Lu.Ma.