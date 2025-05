Mercatini, musica ed "Heroes Bus"

Sono numerosi gli eventi organizzati sulla spiaggia di velluto nel lungo ponte del 1 maggio. Per gli appassionati di sport c’è il Trofeo Vesmaco – Speed Track European Series, la competizione di pattinaggio che si terrà al pattinodromo "Francesco Stefanelli" da domani al 4 maggio, coinvolgendo atleti da tutta Europa.

Torna al Foro Annonario il bus degli eroi, sabato 3 dalle 16, davanti al Foro Annonario. "Heroes Bus – Immersi nel mondo dei supereroi" un’esperienza pensata per i più piccoli, con un autobus allestito a tema e la presenza di statue dei loro personaggi preferiti.

La sera sarà la musica a conquistare la scena con il ritorno del Waiting for Summer Jamboree #25, che porterà sulla Rotonda un’anteprima del celebre festival rock’n’roll, un tuffo negli anni ’50 in attesa della 25° edizione del Summer Jamboree in programma dall’1 al 10 agosto.

Spazio anche allo shopping con il mercato settimanale in piazza Garibaldi e via Portici Ercolani oggi dalle 8,30 alle 13. Domenica sotto i portici torna la Mostra Mercato di Porta Capuccina con antiquariato, modernariato, collezionismo e libri antichi, in una passeggiata tra storia e curiosità d’altri tempi, dalle 8 alle 18.

Sempre domenica in Piazza del Duca torna "Finalmente a casa – Vieni e adotta un cane" (ore 15).