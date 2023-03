Millenium Club, un pomeriggio a tutta musica anni ’80

Chi lo dice che per scatenarsi ballando bisogna aspettare la sera? Al Millennium Club di Ancona, in via Vallemiano 53, non la pensano così.

Domani pomeriggio (ore 16.30) il weekend prenderà il via con un evento firmato Giuliana Ribelle, ‘Get Dance! - ‘80 voglia di ballare’.

E’ una grande party in cui si balleranno, ovviamente, i maggiori successi dance degli anni Ottanta, ma anche degli anni Novanta.

"Indossa un dettaglio luminoso, paillettes, lustrini ecc.. abbandona la noia e illumina la tua giornata!", si legge nella presentazione. Per prenotarsi il numero da fare è il 3935660213.