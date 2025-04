Minaccia baby vandali, task force in azione

E’ di nuovo allarme a Osimo per la presenza di baby vandali che hanno preso di mira diversi quartieri e che, spinti dalla noia, provocano danni e grossi disagi ai residenti che spesso si sono rivolti alle forze dell’ordine per chiedere più controlli. Non solo, nell’ultimo periodo sono stati denunciati anche alcuni furti in appartamento. Per tutto questo il personale del Commissariato di Polizia di Osimo, supportato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha messo in campo una massiccia attività di prevenzione contro la commissione di reati, in particolare quelli inquadrabili nella criminalità diffusa, ma anche per evitare che si verifichino episodi violenti. L’obiettivo della Polizia è anche aumentare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza. La Polizia di Stato nella serata di giovedì, come disposto dal Questore di Ancona, ha proseguito i servizi straordinari di controllo del territorio ad Osimo finalizzati soprattutto alla prevenzione ed al contrasto delle truffe e dei furti e il fenomeno della criminalità e della devianza giovanile. Nel corso dell’attività sono state controllate 71 persone (delle quali 12 sono risultate gravate da pregiudizi di polizia) e 48 veicoli. È stato attuato un attento monitoraggio di Osimo Stazione, San Biagio, Campocavallo e delle vie, piazze e parchi pubblici del centro storico noti come luoghi di aggregazione dei giovani per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano. Dopo Osimo Stazione infatti, dove soprattutto l’area sopra il play park è tuttora presa di mira, e Campocavallo, in cui è stata anche organizzata una riunione in parrocchia, adesso è Passatempo a non farcela più contro i baby vandali.

Il tema della sicurezza, molto sentito a Osimo, è stato sviscerato a più riprese dai rappresentanti dei comitati dei quartieri che si sono recati in Comune dalla commissaria e sarà una delle questioni che il nuovo sindaco dovrà affrontare per prime. La presenza di pattuglie sarà intensificata la prossima settimana con l’avvicinarsi delle feste pasquali, anche nella vicina Loreto dove è previsto l’arrivo di tanti fedeli. Durante le perlustrazioni di giovedì sono stati predisposti anche tre posti di controllo dinamici in occasione dei quali si è proceduto al ritiro della patente di guida e multa per violazione al Codice della Strada nei confronti di un uomo che circolava con la patente scaduta.

Silvia Santini