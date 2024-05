Montemarciano verso le elezioni. Ecco l’assessore Monica Magnini

Sarà l’assessore uscente ai servizi sociali, l’avvocato Monica Magnini, a tentare di portare avanti l’attività amministrativa dell’attuale giunta guidata dal sindaco Damiano Bartozzi. Continuità per la lista "Montemarciano democrazia solidarietà", ma anche forte rinnovamento come spiega lei stessa, ufficializzando la decisione: "Della vecchia guardia ci siamo solo io, l’assessora esterna Serenella Oreficini e il consigliere uscente Giorgio Giaccani (pensionato ex dipendente comunale, ndr). Abbiamo deciso di far entrare persone nuove, puntando sui giovani ma anche persone con esperienza. Per fare in modo che anche i giovani entrino nell’ottica di dare un contributo fattivo e stimolate alla vita del Comune". Tra le priorità della lista, evidenzia ancora Magnini, "la comunicazione e l’informazione ai cittadini, aspetti che sono stati un po’un punto debole dell’amministrazione uscente, ma anche lo spirito di solidarietà mettendo al centro il sociale e le pari opportunità". "Per me che ho la delega al sociale – aggiunge – sono stati anni molto impegnativi, prima col Covid e poi con le difficoltà economiche legate ai conflitti e all’inflazione. Il problema principale continua a essere quello dei minori che hanno necessità di sostegno. Da assessore ogni mattina mi reco in Comune. Se sarò eletta sindaco il mio impegno sarà anche maggiore. Potrò dedicare tempo all’azione amministrativa grazie al fatto che essendo avvocato, posso gestire il mio tempo". Poi l’avvocato Magnini si toglie un sassolino dalla scarpa: "Il candidato Maurizio Grilli (suo avversario l’8 e 9 giugno, ndr) non trascura mai di rimarcare come prima del 2019 appartenessi al loro gruppo: questo è vero ma era un progetto ben diverso dall’attuale con candidato sindaco l’avvocato Bernardo Becci. Quando ho accettato di fare l’assessore il gruppo ‘Progetto Montemarciano non era più attivo da anni".