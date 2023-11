E’ morta la 15enne precipitata dal balcone ad Ancona: indagini dopo il volo choc

Ancona, 2 novembre 2023 - Non ce l'ha fatta, la ragazzina 15enne precipitata dal terzo piano ad Ancona: dopo 3 giorni di agonia il cuore della giovane, di origine bengalese, ha smesso di battere. Questa sera, poco prima delle 20, i medici della Rianimazione clinica dell'ospedale di Torrette hanno constatato il decesso e informato i familiari. Disperate le condizioni in cui era arrivata in ospedale, con un gravissimo trauma cranico.

Le indagini sul volo choc

La minorenne, studentessa delle superiori, aveva fatto un volo di almeno dieci metri, dal balcone di una palazzina nel quartiere del Piano. La Procura ordinaria aveva aperto un fascicolo sul caso e stava valutando se iscrivere qualcuno sul registro degli indagati e formulare una eventuale ipotesi di reato come l'induzione al suicidio. Pare che la ragazzina fosse turbata da qualcosa.

Non è chiaro infatti agli investigatori come una ragazzina così giovane possa essere finita di sotto, se lo ha voluto lei e cosa l'abbia spinta a fare un gesto così estremo.

Il racconto del testimone

Il volo è stato visto da qualcuno che si trovava nel cortile, sul retro del palazzo dal quale la 15enne è caduta di sotto: l’ha vista appesa alla ringhiera del balcone della sua cameretta per poi lasciarsi cadere nel vuoto. La ragazza studiava con profitto in una scuola professionale, il suo sogno era diventare stilista. A scuola aveva dei bei voti ed è molto portata per lo studio. Stando al fratello l’unico pensiero che nell’ultimo periodo l’avrebbe turbata era una vacanza che la famiglia aveva deciso di fare tornando per un periodo in Bangladesh. Questo avrebbe significato perdere un periodo di scuola. Questa vacanza però ancora non era stata programmata.

Interrogati i familiari

La polizia, dopo l'accaduto, ha sentito a lungo i familiari e i gli adulti che gravitano attorno a lei. La 15enne era stata ricoverata in prognosi riservata ma non si è più ripresa. È probabile che sulla salma il pm Andrea Laurino disponga l'autopsia.