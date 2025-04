Mostra "Rinascimento marchigiano": le agevolazioni

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Cultura Marta Paraventi, le tariffe e l’orario di ingresso alla Mostra “Rinascimento Marchigiano, opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”. L’esposizione è in programma alla Mole Vanvitelliana a partire dall’11 aprile fino al 15 giugno. Il biglietto di ingresso a prezzo pieno sarà di 8 euro, ma, nell’ottica della promozione delle proposte culturali, del territorio e della promozione turistica, la giunta ha stabilito una serie di agevolazioni rivolte, oltre che ai cittadini di Ancona, agli studenti universitari e ai turisti che, contestualmente alla visita della mostra, soggiorneranno ad Ancona o pranzeranno in città.

Oltre al biglietto di 8 euro, quindi, è prevista una tariffa di 5 euro per i residenti del Comune di Ancona, gli studenti universitari con tesserino, gli over 65, i ragazzi sotto i 25 anni, i possessori di card Feltrinelli, Marche Teatro, Aci e Coop, gli iscritti al Fai, Italia Nostra, Touring Club e Icom, le famiglie non residenti ad Ancona con minori al seguito. La riduzione è prevista inoltre per coloro che pranzano in un ristorante di Ancona, hanno soggiornato almeno una notti nelle strutture ricettive marchigiane, visitano la mostra con un accompagnatore residente nel Comune di Ancona. Entreranno, inoltre, gratuitamente i ragazzi al di sotto dei 16 anni.