Musica live e apericena al Bar Franco: sul palco arriva la Slowband

Si rinnova l’appuntamento con la musica live al Bar Franco dei Fratelli Rossi, in via Palestro ad Ancona. Venerdì, alle ore 21.30, a far scatenare il pubblico sarà l’esplosiva Slowband, con Daniele Pauri, voce e chitarra, Francesco Pauri, voce e chitarra, Simone Giorgini, basso e voce, e Matteo Pierpaoli, batteria.

Sarà l’occasione per riascoltare dal vivo celebri brani di alcuni dei più grandi cantautori e delle più amate band degli anni Sessanta e Settanta, come Beatles, Eagles, CSN, Eric Clapton e molti altri. Alle ore 19 prenderà il via il super apericena, ormai un must per i tanti frequentatori del locale.