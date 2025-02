Nuova luce in strada: conclusa la sostituzione di 53 lampioni

Completata la sostituzione dei 55 lampioni malfunzionanti delle vie Torrette, Fiume e Fratelli Cervi, lungo le nuove bretelle a Moie. L’assessore al Bilancio Cristiano Montesi ricorda che "i lampioni erano stati commissionati da Trenitalia, per le opere del raddoppio ferroviario, ad un’azienda poi fallita e in seguito ceduti al Comune, che a sua volta li aveva affidati al Cis, che gestisce il servizio di illuminazione pubblica. Una volta riscontrato il difetto originario di progettazione, e verificato che la sostituzione degli alimentatori non poteva essere una soluzione ottimale, l’amministrazione ha deciso di acquistare i nuovi punti luce. Questi lampioni sono conformi ai nuovi standard e azionano, dopo la mezzanotte, un sistema di abbassamento di tensione che garantisce un risparmio energetico di circa 2.500 euro all’anno rispetto a quelli precedenti. Con un investimento poco più alto rispetto alla sostituzione dei pezzi difettosi abbiamo lampioni nuovi, il cui acquisto verrà ripagato in bolletta grazie alla maggiore efficienza". Ogni nuovo corpo illuminante ha un costo di 225 euro. Installazione e manutenzione a carico del Cis.