Osimo, ora il mercato si sposta in via Leonetta

La presunta disparità di trattamento tra gli ambulanti del mercato settimanale del giovedì a Osimo era approdata anche in Consiglio comunale. Quelli di via Matteotti hanno lamentato il passaggio molto meno intenso dei possibili acquirenti, collocati in una strada stretta, obbligati a convivere con il transito dei veicoli. In queste ore il dirigente ha firmato la determina di spostamento da via Matteotti a via Leonetta. Il Comune era in attesa del parere di Confcommercio. "Per noi il parere positivo delle categorie è vincolante – dice l’assessore al Commercio, Michela Glorio – Lo spostamento è in via sperimentale per sei mesi, in attesa di rifare il bando per la nuova disposizione del mercato, non appena abbiamo indicazioni a livello nazionale visto che l’UE ha aperto una procedura di infrazione verso l’Italia". Il bando potrà consentire ai commercianti di cambiare posti. Al 30 settembre su 77 stalli disponibili in centro ne risultavano liberi 14, di cui uno al mercato coperto, 4 a piazza Dante, 5 in via Matteotti, uno in piazza Rosselli, due in via Leonetta e uno in via Antica Rocca.