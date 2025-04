"Paperweek", evento di formazione sulla carta

Il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano ospita fino a oggi la quinta edizione straordinaria della Paperweek, il più importante evento nazionale di formazione e informazione su carta, cartone e riciclo, promosso da Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Un’iniziativa che ha coinvolto impianti, scuole, cittadini e istituzioni in tutta Italia e che vede Fabriano tra le città simbolo, per storia e identità produttiva.

I laboratori del Museo sono stati dedicati alla realizzazione di fogli di carta con materiale riciclato e colorato, impreziositi dalla speciale filigrana "Paperweek 2025", unendo esperienza pratica e messaggio educativo. La manifestazione si inserisce nel programma nazionale di RicicloAperto, il progetto di Comieco che punta a rendere visibile e comprensibile il ciclo virtuoso del riciclo.

Fabriano è universalmente riconosciuta come la capitali della carta, con una tradizione produttiva che affonda le radici nel 13esimo secolo. È proprio a Fabriano che nacquero innovazioni fondamentali nella manifattura cartaria.