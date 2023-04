Parco del Conero, un nuovo regolamento per snellire le procedure di cittadini e imprese

Con l’adozione del nuovo regolamento, il consiglio direttivo dell’Ente Parco del Conero si è dotato di uno strumento normativo che garantisce uno snellimento delle procedure mantenendo un impegno che si era presa con i cittadini residenti nei quattro comuni già al momento dell’insediamento. Al lavoro hanno contribuito, oltre al direttore Marco Zannini, Ludovico Caravaggi Vivian, Roberta Giambartolomei, Filippo Invernizzi ed Elisabetta Ferroni. Già a marzo 2021 c’è stata l’istituzione di una commissione per l’aggiornamento. Gli obiettivi che la commissione doveva raggiungere erano la semplificazione normativa, lo snellimento delle procedure, maggiore coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di rilascio dei nulla osta, certezza della norma. Poi nel gennaio 2022 c’è stata la partecipazione pubblica e quindi è stata la volta dell’ascolto dei rappresentanti della Comunità del Parco per un totale di 28 contributi suddiviso in più di 100 osservazioni. Il regolamento è uno strumento che persegue le finalità di conservazione di specie animali o vegetali, di gestione o di restauro ambientale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. "Abbiamo migliorato la qualità della norma – afferma il presidente Daniele Silvetti – che garantisce uno snellimento delle procedure a vantaggio di cittadini e imprese".