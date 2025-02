Pari spumeggiante tra Trodica e Vigor Montecosaro

biagio nazzaro

2

sassoferrato

0

BIAGIO NAZZARO : Bottaluscio, Doria, Medici, Cardinali, Fuoco, Compagnucci, Rossini (25’ st Valeri), Serfilippi (46’ st Natalucci), Severini (39’ st Ottaviani), Carboni, Parasecoli (33’ st Rragami). Panchina: Cantarini, Gabrielloni, Sepielli, Pierfederici, Rabini, Natalucci. All. Fenucci.

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Imperio, Luzzi, Di Nuzzo, Pasinato, Tagnani (32’ st Federici), Perini, Isla, Ricci, Gubinelli, Bettini (32’ st Morettini). Panchina: Masci, Loppi, Marzioni, Regni, Santinelli, Tittarelli, Tolu. All. Gobbi.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 7’ pt Serfilippi, 29’ pt Severini

Torna alla vittoria la Biagio Nazzaro che conquista in casa il sesto risultato utile di fila. I rossoblu di Fenucci chiudono la sfida nel giro di neanche mezz’ora grazie alle reti di Serfilippi e Severini. Ottimo l’approccio dei biagiotti che non potevano sbagliare per non inguaiare ancora di più la loro classifica.