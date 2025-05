Parte la settimana del pesce azzurro: "Anche per la salute"

Torna la settimana del Pesce Azzurro, dal 9 al 14 giugno, menu a 25 euro massimo, in 10 ristoranti di Ancona e dintorni. Spaghetti alle sarde, alici scottadito con mezza minerale, calice di vino e caffè, tutto per la salute del cuore, per prevenire le malattie cardiovascolari e soprattutto per tenere a bada il famigerato colesterolo LDL, chiamato cattivo, responsabile, se in eccesso, della odiosa placca che si attacca alle pareti di arterie e coronarie. Causando così quel restringimento che può arrivare fino a non far passare più il sangue, portando all’infarto o all’ischemia. Per la lotta alle malattie cardiovascolari ci sono novità, "ora raccomandiamo a tutti, compreso chi sta bene, di tenere il colesterolo LDL basso" spiega il dottor Roberto Antonicelli, presidente di Cuore vivo onlus, che organizza l’iniziativa e direttore dell’unità di Cardiologia Inrca Ancona.

Ma perché bisogna mangiare sarde e sardoncini? "L’ideale sarebbe essere vegetariani, ma si rischiano carenze proteiche – prosegue Antonicelli – la carne rossa contiene colesterolo, la carne bianca un po’ meno, il pesce pochissimo. Il pesce azzurro non alza il colesterolo, contiene il colesterolo buono HDL, è un alimento salva cuore". Ma non finisce qui, perché per quanto riguarda l’inquinamento da mercurio del pesce, "le sardine sono pesci piccoli – prosegue Antonicelli – vengono mangiate dal cefalo, che viene mangiato dalla spigola. La spigola viene mangiata dal tonnetto, il quale viene ingurgitato da tonno e pesce spada. Quindi i grandi pesci predatori contengono molto più mercurio di sarde e sardoncini, che sono alla base della catena alimentare".

Il menu di pesce azzurro durante la settimana dedicata si può mangiare al Bar Giuliani; la Cantineta del Conero SS 16 Osimo; Il Pincio; La Bitta; La Botte; La bottega di Pinocchio; Macht Point a Pietralacroce; Nero di seppia, sulla spiaggia di Falconara; Osteria del Pozzo in via Bonda e Zenzero in via Villafranca. Quindi occorre mangiare pesce azzurro per contrastare l’effetto negativo che il colesterolo LDL ha su arterie e coronarie, e se proprio non si riesce a mantenersi sani ci sono novità per la cura "da un po’ di tempo – chiarisce il prof Antonicelli – sono usciti dei farmaci innovativi, basta fare una iniezione sotto cute una volta al mese o una volta ogni 6 mesi e si abbassa il colesterolo. Questi farmaci hanno meno effetti collaterali delle statine, però costano molto, chi ha diritto non li paga, ma saranno i farmaci del futuro" conclude il prof Roberto Antonicelli.