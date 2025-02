"Piscina Saline, serve tempo per riaprire. Impianti sportivi lasciati senza cura"

Nessuna città può fare a meno dei suoi impianti sportivi. A Senigallia però sono spesso argomento di discussione e terreno di scontro. Non è sempre facile orientarsi, perciò un confronto con il vicesindaco, nonché assessore allo sport, Riccardo Pizzi, diventa molto utile per fare chiarezza sullo stato dell’arte dei lavori.

"Partiamo dalla Piscina delle Saline: il Comune è in attesa di ricevere la relazione di un tecnico – spiega il vicesindaco -. Dobbiamo verificare tutte le problematiche riscontrate nella relazione tecnica della società Saline S.C. e capire come stanno le cose. Non possiamo certo aprire al pubblico sino a quando tutte le incertezze non saranno spazzate via. Ci vorrà del tempo e ovviamente la Piscina del Molinello non può reggere da sola la richiesta di tutta la città; in attesa di risposte ci siamo adoperati per allungare le fasce orarie del nuoto libero".

Tutto il centro sportivo Saline versa in una situazione di degrado che non può lasciare indifferenti. "Se una crepa viene trascurata per decenni, possiamo poi stupirci se il muro crolla? – dice Pizzi -. Metter mano al centro sportivo è e sarà costosissimo. Basti pensare alla tribuna della pista di atletica, oggi inagibile, oppure alla copertura dei campi da tennis. Se non si interviene, l’epilogo è questo".

Riccardo Pizzi parla anche del Circolo Tennis Cremonini: "Quell’area presenta molti vincoli, nel febbraio 2023 abbiamo avviato una manifestazione di interesse e dalle proposte di privati è emersa un’idea meritevole. Ora ci troviamo in una fase di approfondimento, gli uffici comunali devono ricevere la documentazione necessaria per poi predisporre la gara".

Infine, il campo sportivo di Marzocca e le palestre cittadine.

"A Marzocca va sistemata la parte in muratura: a causa di una falda, l’acqua arriva da monte – spiega Riccardo Pizzi -. Abbiamo sistemato il manto sintetico e disposto una copertura nell’adiacente campetto, rendendolo così fruibile anche in inverno. Interventi massicci sono stati fatti anche in altri campi e nelle palestre – conclude -. L’ampliamento della ’Belardi’ ha un costo di 2 milioni e 600mila euro, di cui un milione e 600mila arriveranno dalle casse comunali. Abbiamo investito anche sulla palestra della scuola ’Puccini’ e sul nuovo plesso scolastico ’Marchetti’. A proposito: vorrei precisare che la struttura della palestra che si affaccia in Via delle Rose rimarrà al suo posto anche quando la scuola sarà trasferita".

Nicolò Scocchera