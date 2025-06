Volo choc agli Archi, precipita dal quarto piano: il 48enne muore in strada

Ancona, 18 giugno 2025 – Precipita dal quarto piano sulla corsia riservata agli autobus. E’ morto così, ieri mattina, un uomo di 48 anni, originario della Campania ma residente agli Archi, in via Marconi, in una delle palazzine da cui si è buttato di sotto.

Un gesto volontario il suo che ha scioccato il quartiere e tutte le persone che si sono trovate a passare in zona per raggiungere il posto di lavoro. Il dramma si è consumato poco dopo le 8.30, davanti al ristorante “Sot’aj archi”, lungo la corsia in direzione del centro città. Il 48enne ha aperto una finestra e si è lasciato cadere nel vuoto.

Due anni fa aveva minacciato di farla finita, voleva buttarsi di sotto poi era intervenuta la polizia e l’allarme era rientrato. L’uomo, conosciuto nel quartiere, era in cura da dieci anni per una forte depressione. Dopo la tragedia si è creata una lunga fila di automobili e autobus che dovevano raggiungere il centro. Sul posto le Volanti della polizia che hanno delimitato la zona in attesa che venisse dato il nullaosta dalla Procura per rimuovere la salma.

Inutile l’intervento del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. A mezzogiorno il corpo era ancora sull’asfalto per le procedure del caso. Poi è stato rimosso e portato all’obitorio dell’ospedale di Torrette, a disposizione dell’autorità giudiziaria. In via Marconi ieri mattina sono arrivati anche dei parenti e degli amici del 48enne, si disperavano, qualcuno piangeva.

L’uomo non avrebbe lasciato messaggi. Non è chiaro se in casa fosse da solo o ci fossero dei familiari che ancora dormivano. Parlando con un vicino di casa tempo fa aveva aveva annunciato il gesto.