Prende a pugni l’auto della fidanzata L’uomo è stato bloccato dagli agenti

Colpisce l’auto della fidanzata dopo la lite, arriva la Polizia. L’intervento degli uomini del Commissariato è stato effettuato nella prima serata di venerdì, in prossimità dei giardini Morandi. È lì che i poliziotti, al loro arrivo, hanno trovato un uomo e una donna che davano in escandescenza: lei cercava di allontanarlo dall’auto che poco prima lui aveva colpito senza per fortuna procurare danni.

Un tira e molla durante il quale la donna, originaria dell’Est Europa, si è procurata una lieve escoriazione, ma per lei non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Dopo un primo momento di tensione gli agenti sono riusciti a riportare la calma e hanno cercato di ricostruire i fatti. La donna lavora come bandante presso un’anziana e risiede a poca distanza da piazzale Morandi: dopo una lunga lite, stanca dei suoi comportamenti, ha iniziato a radunare le cose del compagno e gli ha chiesto di lasciare la casa. Un comportamento che lui non ha accettato e, dopo averla ignorata, è uscito ed ha iniziato a colpire l’auto della sua compagna. Una decisione maturata dopo ore di litigi tra i due che avevano trascorso la giornata insieme.

Una discussione per futili motivi quella che ha innescato la miccia era scattata durante il pranzo che avevano consumato in un locale della città. Durante il pomeriggio, il litigio era proseguito e tra i due sono volate parole sempre più pesanti che hanno indotto la donna a decidere di allontanarlo da casa. Una decisione che aveva fatto infuriare l’uomo che si era sfogato contro l’auto, ma ad evitare il peggio è stato il tempestivo intervento dei poliziotti, che, con sforzo, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Dopo il chiarimento, la coppia ha deciso di non avviare alcuna azione.